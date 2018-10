Ce dimanche soir, tous les yeux seront rivés sur l’affiche de cette 9e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OL. Les joueurs parisiens, qui restent sur un succès sur l’Etoile Rouge dans la semaine (6-1), espèrent enchaîner une 9e victoire en 9 matchs de Ligue 1. En face, les Lyonnais veulent recoller au podium après leur nul contre Nantes le week-end dernier (1-1).

Et les Gones pourront compter sur leur public. En effet, plus de 700 supporters lyonnais feront le déplacement ce dimanche soir. Afin de les encadrer, ces derniers seront escortés dès le dernier péage de l’A6 jusqu’au Parc des Princes, comme l’explique L’Equipe. De son côté, le PSG aurait augmenté son nombre de stadiers. De plus, après les sanctions tombées à l’encontre du Collectif Ultras Paris (CUP), la préfecture de police s’attendrait à un usage de fumigènes lors de la rencontre. Un match à risques pour Lyonnais et Parisiens, sur le terrain comme en dehors.