Pour cette nouvelle FAQ sur YouTube, nous nous sommes évidemment penchés sur le très attendu match retour entre le PSG et le Borussia Dortmund, comptant pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions.

Comment Paris peut inverser la tendance ? Quel dispositif tactique ? Quels joueurs ? Et quelles seront les conséquences d’une nouvelle élimination en huitième de finale de C1 pour Thomas Tuchel et certaines stars du PSG ? Découvrez les réponses de nos journalistes Aurélien Léger-Moëc et Frédéric Yang.