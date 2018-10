Absent du Classique remporté par le Paris SG sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (0-2, 11e journée de Ligue 1), Edinson Cavani a donné de ses nouvelles à l’AFP en marge de la cérémonie du Golden Foot à Monaco. Trophée que l’Uruguayen a d’ailleurs remporté.

Et elles sont plutôt bonnes. « Ça va mieux, j’espère être de retour avec le PSG pour le match contre Lille, pour me remettre dans le coup, et être ensuite à 100% contre Naples », a confié el Matador.