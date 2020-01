Ce n’est plus un secret pour personne, Edinson Cavani (33 ans) souhaite quitter le Paris Saint-Germain. Relégué au second plan depuis l’arrivée de Mauro Icardi, le meilleur buteur de l’histoire du club parisien vise un départ avant la fin du mercato d’hiver. Cela tombe bien, l’Atlético de Madrid rêve d’accueillir El Matador au Wanda Metropolitano. Si le PSG a refusé une première offre des Colchoneros estimée à 10 millions d’euros, le club parisien doit s’attendre à une nouvelle offensive du club espagnol dans les prochaines heures.

Interrogé par la presse espagnole sur le sujet, le président de l’Atlético Enrique Cerezo n’a pas entretenu le mystère sur l’intérêt de son club pour Cavani. « J’aimerais voir tous les grands joueurs à l’Atlético et Cavani est un grand joueur. Je ne sais pas si les négociations vont se poursuivre. J’imagine qu’ils continuent à négocier et qu’on ne saura rien avant le dernier jour, » a commenté Cerezo. Qu’on se le dise, l’idylle entre le PSG et Edinson Cavani touche à sa fin...