Opposé à Galatasaray au Parc des Princes lors de la sixième et dernière journée de la phase de poules de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a fait le spectacle en s’imposant 5-0 devant son public. Icardi, Sarabia, Neymar, Mbappé et Cavani ont tous trouvé le chemin des filets durant cette rencontre. Interrogé après le match par RMC Sport, Marquinhos est donc revenu sur cette belle performance. Et le défenseur brésilien était ravi.

« Oui, c’était parfait avec zéro but encaissé, beaucoup d’occasions créées, beaucoup de buts... Nos attaquants ont été extraordinaires. Même sans le ballon, ils ont récupéré beaucoup de ballons, ils ont beaucoup pressé et ça a rassuré toute l’équipe. Et même avec les changements qu’il y a eu, on a réussi à maintenir le niveau de l’équipe. Franchement, c’est parfait, surtout de finir la phase de poules comme ça avec ce match à la maison », a lâché l’international auriverde. Le PSG attend désormais le nom de son adversaire en huitièmes de finale, qui sera connu lundi lors du tirage au sort (12h).