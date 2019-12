A l’occasion de la dernière journée de phase de groupes de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain recevait Galatasaray au Parc des Princes. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, les joueurs de Thomas Tuchel visaient un cinquième succès dans ce groupe A. Côté turc, il fallait s’imposer et dans le même temps espérer un revers du Club Bruges pour décrocher son billet en Ligue Europa. Pour cette affiche, le PSG se présentait en 4-3-3 avec le trio Mbappé, Icardi, Neymar en pointe et le jeune Tanguy Kouassi au poste de latéral droit. Fatih Termin optait de son côté pour un 4-5-1 avec le seul Emre Mor en attaque. Il fallait attendre la troisième minute pour entrevoir la première occasion parisienne du match.

Sur la gauche, Bernat distillait un bon centre pour Sarabia dont la frappe instantanée était déviée en corner par Muslera. L’ancien joueur du Séville FC sollicitait Muslera quelques minutes plus tard suite à un ballon récupéré par Kouassi. Mais la frappe de l’international espagnol était bien capté par le portier de la formation turque (10e). Le PSG poussait pour inscrire le premier but. Neymar décalait sur la droite Sarabia dont le centre trouvait Mbappé qui butait sur Muslera (24e). Le Paris Saint-Germain ouvrait le score juste après la demi-heure de jeu. Neymar à la baguette lançait Mbappé sur la gauche qui offrait un caviar à Icardi qui poussait le ballon au fond des filets (1-0, 33e). Deux minutes plus tard, le champion de France réalisait le break.

Edinson Cavani retrouve le chemin des filets

Neymar portait le ballon et alertait Sarabia sur la droite. Ce dernier se débarrassait de son adversaire et ajustait Muslera d’une frappe tendue (2-0, 35e). Juste avant la pause, Neymar dans tous les bons coups lançait Mbappé dans la profondeur mais l’attaquant français voyait le cadre se dérober (43e). Quelques secondes avant la pause, Neymar servait Mbappé à l’entrée de la surface, mais l’ancien Monégasque voyait sa frappe bien captée par Muslera (45+2). Au retour des vestiaires, le PSG ne se faisait pas prier pour corser l’addition. Mbappé s’infiltrait dans défense turque, fixait Donk et talonnait pour Neymar dont la frappe ne laissait aucune chance à Muslera (3-0, 47e).

Les hommes de Thomas Tuchel appuyaient sur l’accélérateur avec Neymar qui décalait Mbappé mais après avoir éliminé Muslera, son enroulé passait au dessus (54e). Le Paris Saint-Germain enfonçait le clou avec Neymar qui servait dans la profondeur Mbappé. L’attaquant parisien ne tremblait pas et ajustait tranquillement Muslera (4-0, 63e). Fraîchement rentré, Verratti distillait un excellent ballon à Neymar qui butait sur Muslera (78e). Deux minutes plus tard, Kehrer lançait Mbappé dans la surface qui se faisait pousser dans le dos dans la surface. L’arbitre indiquait logiquement le point de penalty. Edinson Cavani ne tremblait pas et prenait à contre pied Muslera (5-0, 84e). Avec ce nouveau succès, le PSG assurait sa première place du groupe A.

L’homme du match : Neymar (9) : le numéro dix brésilien a privilégié le jeu court dans les premières minutes du match et a souvent sollicité sa connexion avec Mbappé au détriment de ses autres partenaires. Très précieux quand il oriente le jeu comme sur son décalage pour Sarabia provoquant l’occasion de Mbappé (24e). L’ancien joueur du Barça est à l’origine de l’ouverture du score parisienne grâce à un superbe décalage pour Mbappé (33e). L’international auriverde est passeur décisif sur le but de Sarabia (2-0, 35e). Il offre un très bon ballon à Mbappé avant la pause mais son coéquipier ne convertira pas l’offrande (45+2). La star brésilienne profite de l’excellent travail de Mbappé pour inscrire d’une belle frappe le troisième but parisien (3-0, 47e). L’intéressé distille un caviar pour Mbappé qui ne rate pas l’opportunité (4-0, 63e). Ce dernier profite d’un excellent ballon de Verratti mais bute sur Muslera (78e).

PSG

Rico (5) : le portier espagnol n’a absolument rien eu à se mettre sous la dent dans le premier acte. Ce dernier n’a guère été plus sollicité au retour des vestiaires. Une soirée parisienne tranquille.

Kurzawa (5) : titularisé sur le flanc droit de la défense parisienne, l’ancien Monégasque a passé une première demi-heure relativement tranquille. Il a laissé l’initiative à Sarabia de gérer les phases offensives. Pas forcément à l’aise côté droit, il s’est évertué à jouer juste.

Marquinhos (6) : l’intéressé retrouvait une place en charnière centrale ce soir. Très tranquille dans le premier acte il s’est évertué à jouer juste et à relancer proprement. Le capitaine d’un soir n’a pas eu besoin de forcer son talent pour rendre une copie sérieuse.

Diallo (5) : l’ancien joueur du Borussia Dortmund a répondu présent dans le défi physique quand il le fallait. Il s’est appliqué dans ses relances. Auteur de quelques fautes largement évitables.

Bernat (5,5) : le latéral gauche parisien n’a pas tardé à se mettre en évidence avec un bon centre pour Sarabia (3e). Toujours très actif dans son couloir gauche, il ne s’est pas trop projeté vers l’avant dans le premier acte, laissant l’initiative à Mbappé. Très généreux dans l’effort, l’international espagnol a livré un match sérieux. Remplacé à la 74e par Kehrer qui est à l’origine du penalty obtenu par Mbappé (83e).

Paredes (6) : très présent dans l’impact, le milieu argentin fut souvent le premier relanceur de son équipe. L’ancien joueur du Zenit apporte sa grinta dans l’entrejeu. L’international argentin s’est distingué par la qualité de ses transmissions. Un match fourni et sérieux du milieu de terrain.

Sarabia (6,5) : titularisé au milieu par Thomas Tuchel, l’ancien joueur du Séville FC s’est procuré la première occasion du match en décochant une belle frappe (3e). L’international espagnol tentait sa chance une nouvelle fois de loin mais sa tentative était captée par Muslera (10e). Très actif côté droit, le joueur ibérique délivre un bon centre pour Mbappé (24e). Récompensé de son activité par un but avec une superbe frappe tendue (2-0, 35e). Un peu moins en vue dans le second acte, l’intéressé a réalisé une belle prestation d’ensemble.

Kouassi (6) : pour sa première titularisation en Ligue des champions, le Titi parisien n’a pas semblé inhibé par l’événement. Positionné dans l’entrejeu, il a mis beaucoup d’impact dans les duels et récupéré quelques ballons. Très discipliné, l’habituel défenseur central a rendu une copie intéressante avec de la qualité dans les transmissions. Remplacé à la 76e par Verratti

Mbappé (8) : l’international français s’est positionné couloir gauche où il a (trop) souvent cherché à combiner avec Neymar même quand les circonstances ne l’exigeaient pas forcément. Le champion du monde bénéficie d’un caviar de Sarabia mais bute sur Muslera (24e). L’ailier parisien bien lancé par Neymar distille une offrande à Icardi pour le premier but de la soirée (1-0, 33e). Idéalement servi par Neymar dans la surface, il manque totalement sa tentative (43e). Gâche une belle opportunité juste avant la pause sur un service de Neymar (45+3). Le natif de Bondy se mue en passeur décisif pour le troisième but marqué par Neymar (3-0, 47e). Bien servi une nouvelle fois par Neymar, il manque son enroulé (54e). Cela ne sera que partie remise, puisque le buteur français profite d’un service de Neymar pour ajuster Muslera (4-0, 63e). Le génie français provoque le penalty qui permet à Cavani d’inscrire le cinquième but parisien (5-0, 84e).

Icardi (5,5) : l’attaquant argentin ne touche que très peu de ballons dans le jeu comme à son habitude. Sur sa première occasion franche, bien servi par Mbappé il ne tremble pas pour pousser le cuir au fond des filets (1-0, 33e). Très discret dans le jeu il est remplacé à la 67e par Cavani qui n’a pas tremblé au moment de transformer son penalty pour le cinquième but parisien (5-0, 84e).

Neymar (9) : voir ci-dessus.

Galatasaray

Muslera (4) : à l’image du match aller, le portier s’est montré très présent. Une première parade à noter dès les premières minutes sur la frappe de Sarabia (5e). Malheureusement sa sortie devant Mbappé n’a pas pu empêcher l’ouverture du score du PSG (33e), le but du break de Sarabia (35e). Dès le retour des vestiaires, il a encaissé un troisième but par Neymar (47e), puis un quatrième de la part de Mbappé sur un service du Brésilien (64e). Il a écopé d’un carton jaune avant d’encaisser le penalty de Cavani (84e).

Mariano (3,5) : il a été l’un des joueurs ayant le plus répondu présent en première période. Il a tenté de répondre présent défensivement sur les nombreuses apparitions parisiennes dans le camp de Galatasaray. Il a subi la deuxième période du PSG avec beaucoup de perte de balles et de duels perdus. Il n’était pas non plus dans le coup.

Donk (3) : comme toute la défense, il a essayé de contenir les assauts parisiens, en vain. Il a cependant réussi à remporter ses duels en première période tout en interceptant certaines passes. Un énième manque d’engagement sur Mbappé aura coûté le troisième but de son équipe (47e). Sur le but de Mbappé, il s’est laissé totalement dépassé par la passe de Neymar (64e). Il a fait faute sur Mbappé, ce qui a amené le penalty du 5-0 en fin de match (84e).

Marcão (3,5) : comme son coéquipier en défense centrale, il aura essayé. Malheureusement, à l’inverse de ce dernier, il a manqué son marquage face à Sarabia, ce qui lui a permis d’inscrire le but du break (35e). Il a plutôt évité les duels. Mais il a livré une deuxième période moins catastrophique que son coéquipier, sans non plus s’être imposé.

Nagatomo (3,5) : le latéral gauche a été moins en réussite que son coéquipier à droite voyant un Sarabia en feu face à lui ce soir. Il a fait preuve d’un peu plus de présence en seconde période, mais cela n’aura pas suffi, à lui et à son équipe, à se sortir la tête de l’eau.

Nzonzi (2,5) : le champion du monde a été l’un des pires joueurs de son équipe. Son manque d’engagement dans le milieu a fait bien du mal. Pour preuve, Neymar s’est facilement imposé pour délivrer une passe décisive pour Sarabia (35e). Il a écopé d’un carton jaune après son geste réflexe sur Parades (57e). Une rencontre bien loin de son match aller qu’il va falloir très vite mettre aux oubliettes. Remplacé par Özbayraklı (72e) qui n’a pas eu d’influence particulière lors de la déroute de son équipe qui n’y était clairement plus.

Belhanda (4) : il a répondu à la frappe de Sarabia en tout début de match par une frappe qui a terminé au-dessus (6e). Ensuite, il n’a pas pu s’illustrer plus que ça dans le jeu offensif malgré son jeu de passes précis en première période. Il a écopé d’un carton jaune après une faute volontaire sur Marquinhos (50e).

Lemina (3,5) : l’ancien Marseillais aura essayé de mettre du rythme et de l’envie, mais cela ne fait pas tout. Il a pris sa chance sans réussite devant le but de Rico voyant sa frappe échapper largement au cadre (20e). Le grand nombre de duels qu’il a perdus sont venus ternir sa capacité à délivrer des passes précises. Lui aussi ferait mieux d’oublier cette rencontre. Il a écopé lui aussi d’un carton jaune (84e).

Seri (non noté) : il a été le moins pire des milieux de terrain sur les 40 premières minutes. Peu de ballons joués, ne lui permettant pas de se montrer sous son meilleur jour. Il est sorti avant le retour aux vestiaires sur blessure, se tenant à la cuisse gauche. Remplacé par İnan (41e, note 4) : il s’est mis en avant avec une faute sur son premier duel. Ensuite, il a essayé de se montrer dans l’entrejeu de son équipe, mais l’adversaire du soir était bien trop fort, surtout lors de la seconde période. Il a par ailleurs écopé d’un carton jaune en fin de rencontre (85e).

Bayram (3) : le milieu gauche a touché pas mal de ballons, mais son jeu de passes a clairement manqué de précisions, ce qui fait tache par rapport à ses duels qu’il a réussi à majoritairement remporter lors de la première période. Cela s’est confirmé avec ses nombreuses pertes de balles et le fait qu’on ne l’a plus vu sur la suite de la rencontre.

Mor (4) : sa réussite dans les duels et dans son jeu de passes auraient pu servir à son équipe, mais il n’a quasiment rien eu à se mettre sous la dent offensivement parlant. Un constat similaire en seconde période qui place ce match sous le signe de la frustration pour le numéro 97. Remplacé par Falcao (62e) qu’on n’a pas non plus vu devant le but.