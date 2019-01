Le Paris Saint-Germain s’est largement imposé contre l’En Avant de Guingamp cet après-midi au Parc des Princes (9-0, 21e journée de Ligue 1). Les Parisiens ont pu compté sur un triplé d’Edinson Cavani, un autre de Kylian Mbappé, un doublé de Neymar et un but de Thomas Meunier. Interrogé au micro de Canal +, Kylian Mbappé est revenu sur la rencontre.

« On est contents, on a travaillé sur ce qu’il nous manquait en première partie de saison lors du stage à Doha. Il faut continuer, tout donner. On a envie de prendre du rythme. On connait notre qualité et on veut continuer à faire ce qu’on fait. Il ne faut pas banaliser ces victoires, et Guingamp l’a confirmé en nous battant en Coupe de la Ligue. Mais on est passés à autre chose et on est tournés vers l’avenir », a ainsi déclaré le numéro 7 parisien.