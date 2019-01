Les quarts de finale de la Coupe de la Ligue se poursuivent ce soir avec un duel passionnant entre le Paris Saint-Germain et l’En Avant de Guingamp. Tenants du titre, les Franciliens s’avancent avec un 4-2-3-1 où l’on retrouve Alphonse Aréola dans les buts tandis que Thomas Meunier, Thilo Kehrer, Thiago Silva et Juan Bernat forment la ligne défensive. Le double pivot est assuré par Marquinhos et Julian Draxler. Devant, Kylian Mbappé est épaulé en attaque avec Moussa Diaby, Neymar et Angel Di Maria.

En face, l’En Avant de Guingamp a décidé de mettre en place un 4-3-3 où l’on retrouve Karl-Johan Johnsson dans les buts. La défense est composée de Pedro Rebocho, Felix Eboa Eboa, Christophe Kerbrat et Cheick Traoré. Lucas Deaux prend le rôle de sentinelle auprès de Ludovic Blas et Lebogang Phiri. Enfin, on retrouve Marcus Coco, Marcus Thuram et Alexandre Mendy en attaque.

Les compositions :

Paris Saint-Germain : Aréola - Meunier, Kehrer, Thiago Silva, Bernat - Marquinhos, Draxler - Diaby, Neymar, Di Maria - Mbappé

En Avant de Guingamp : Johnsson - Traoré, Kerbrat, Eboa Eboa, Rebocho - Deaux, Phiri, Blas - Coco, Thuram, Mendy