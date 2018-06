Javier Pastore sera-t-il toujours un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Si l’Argentin fait partie des chouchous du Parc des Princes depuis son arrivée dans le club de la Capitale, ce dernier a perdu sa place entre blessures, méforme et concurrence. Cette saison, il a disputé 25 matchs de Ligue 1, dont 14 en tant que titulaire. Un temps de jeu insuffisant pour El Flaco, ce qui pourrait l’amener à voir ailleurs.

Et ces derniers jours, une rumeur faisait l’état d’un intérêt prononcé de West Ham pour le joueur de 28 ans. Manuel Pellegrini apprécierait particulièrement les qualités du meneur de jeu argentin et en a même fait sa priorité. Selon la presse britannique, les négociations ont déjà été entamées, et le club londonien serait prêt à mettre 20 M€ sur la table. The Guardian explique toutefois que pour que l’opération aboutisse, le principal intéressé devra revoir ses émoluments à la baisse. Pour rappel, Javier Pastore perçoit près de 770 000€ par mois. A suivre.