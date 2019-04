Recruté pour près de quinze millions d’euros l’été dernier, Juan Bernat souffle le chaud et le froid depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Interrogé sur l’actualité du club de la capitale par Cadena SER, le latéral gauche de vingt-six ans s’est confié sur Neymar et Kylian Mbappé, deux coéquipiers dont il se dit proche.

« Neymar ? C’est un crack, un magicien du ballon rond qui sait marquer. Neymar et Mbappé sont différents. Mbappé est plus rapide. Neymar a plus faim, il veut tout gagner », a-t-il déclaré, avant d’ajouter qu’il n’envisage même pas de voir le Brésilien signer au Real Madrid : « Neymar est un joueur du PSG. »