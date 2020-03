Mercredi soir, le Paris Saint-Germain va tenter de se qualifier pour les quarts de finale de l’UEFA Champions League. Pour cela, il faudra s’imposer face au Borussia Dortmund, qui s’était imposé 2 à 1 à l’aller. Les Franciliens compteront notamment sur Keylor Navas. Interrogé sur le site du PSG, le portier a confié au sujet de sa saison.

« Je suis arrivé dans un nouveau club, un nouveau championnat où je me suis adapté petit à petit depuis le premier jour pour travailler et pour connaître les équipes, les joueurs. J’ai l’impression de bien m’en sortir. On peut toujours s’améliorer, mais je me sens calme. J’ai toujours fait de mon mieux et cela m’apporte beaucoup de sérénité. » Il aura besoin de l’être pour sortir un gros match face au BVB.