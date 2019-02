Auteur du 5e but mercredi contre Montpellier (5-1, match en retard de la 20e journée de Ligue 1), Kylian Mbappé a aussi poussé Vitorino Hilton à marquer contre son camp sur le 4e but des siens. L’attaquant du Paris SG a d’ailleurs demandé, sur Twitter, à la Ligue de Football Professionnel de bien vouloir finalement lui attribuer cette réalisation.

« Bonsoir LFP. On fait comment pour le quatrième but ? Vous pouvez me l’offrir pour privilégier l’attaque... et surtout pour pas donner un CSC à Hilton », a-t-il posté. La LFP accédera-t-elle à la requête du champion du Monde 2018, actuel meilleur buteur de L1 avec 20 buts au compteur ?