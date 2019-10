Kylian Mbappé et Edinson Cavani auront connu un début de saison compliqué. Sous le signe des blessures, à la cuisse pour le premier et à la hanche pour le second, les deux joueurs du Paris Saint-Germain n’ont joué que quatre et trois matchs de Ligue 1 cette saison. Cependant, il semblerait que les deux attaquants arrivent au bout du tunnel et qu’ils pourraient reprendre le chemin des terrains.

En effet, selon les informations de l’Équipe, le Français et l’Uruguayen sont attendus pour le déplacement face à l’OGC Nice, ce vendredi soir (20h45) dans le cadre de la dixième journée de championnat. Non concernés par la trêve internationale avec leur sélection respective (Mbappé a été libéré par le staff des Bleus), ces derniers ont pu prendre le temps de se reposer afin d’être opérationnels avant le match face à Bruges en Ligue des Champions mardi prochain.

