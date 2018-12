Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain et l’Atlético Madrid se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en battant l’Étoile Rouge de Belgrade pour les premiers (4-1) et en ramenant un nul de Bruges pour les seconds (0-0). Mais leur destin pourrait à nouveau se croiser cet hiver. Les deux formations pourraient se rencontrer en huitièmes (le PSG a fini premier et l’Atlético second), ce n’est pas de cela qu’on parle. En effet, bien avant février, les dirigeants des deux formations pourraient discuter. En janvier plus précisément puisque c’est lors de premier jour de l’année 2019 que le mercato hivernal va ouvrir ses portes pour une période allant jusqu’au 31 du mois de janvier. D’après les informations de la Onda Cero, via son émission El Transistor, les Colchoneros penseraient toujours à tenter de récupérer l’attaquant uruguayen Edinson Cavani.

Enfin, la piste est évoquée uniquement si les Matelassiers laissent partir un attaquant. Cet avant-centre pourrait être Diego Costa. Les décideurs espagnols pourraient décider de laisser filer leur buteur international espagnol vers la Chine si une belle offre arrivait sur leur table et c’est seulement dans ce cas qu’ils pourraient réactiver la piste menant à El Matador, qui a encore trouvé le chemin des filets ce mardi pour la 6e journée de la Ligue des Champions. Toutefois, on imagine mal le Paris Saint-Germain se séparer du meilleur buteur de l’histoire du club alors que le club francilien est encore en lice pour une victoire finale en C1. « Edi c’est le meilleur buteur de l’histoire du PSG, je ne peux pas en dire plus, c’est un très grand joueur. Il veut marquer, il défend. Je suis très fier de lui », a d’ailleurs expliqué Nasser Al-Khelaïfi à nos confrères de RMC Sport, ce mardi. Une nouvelle information un brin farfelue tout de même, mais dans le football tout va très vite et on ne sait jamais...