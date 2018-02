Après avoir mis de côté Hatem Ben Arfa mais surtout Lucas Moura, le directeur sportif Antero Henrique a été contesté en interne. Comme le révèle Le Parisien, le clan de Lucas et le joueur n’ont pas apprécié les méthodes brutales du Portugais. Même son de cloche pour Neymar et une partie du vestiaire.

Le fait d’avoir refusé toute concession et de vouloir à tout pris mettre de côté Lucas étant considéré comme un traitement sévère à l’encontre du nouvel ailier de Tottenham. Le Parisien explique également que le joueur devait être vendu depuis l’été dernier et ce avant les arrivées de Mbappe et Neymar.