Le Paris Saint-Germain n’a pu se débarrasser d’une séduisante équipe monégasque en clôture de la 20ème journée de Ligue 1 (3-3). Poussée dans ses derniers retranchements, la formation parisienne n’a pu faire mieux que match nul face à un adversaire qui lui a clairement compliqué la tâche. Interrogé à l’issue de la rencontre par Canal Plus, Thomas Tuchel s’est montré irrité par les questions sur ses choix tactiques.

« On a pris trois buts est-ce que l’équipe a été équilibrée ? On passe à une autre question... On a gagné contre Linas et Saint-Etienne et vous avez dit qu’on avait trouvé la structure et pour Dortmund aussi... Et maintenant c’est à moi de réfléchir ? Je réfléchis toujours, à chaque match je réfléchis. Ce n’est pas comme ça, je dis toujours la même chose, on fait 3-3 et ça y est... Je peux remettre les quatre mercredi mais on doit protéger les espaces et faire un bon contre pressing. Ce n’est pas la question, la question c’est comment on joue et comment on fait la couverture, comment on protège ? C’était un bon test, pour nous améliorer, c’est bien d’avoir des matchs comme ça. On va analyser le match, on a eu des opportunités et eux aussi. On réfléchit tactiquement, c’est un match nul, mais on reste calmes, » a ainsi décrypté l’entraîneur du PSG. Dans trois jours, les deux équipes vont une nouvelle fois en découdre, cette fois au stade Louis II.