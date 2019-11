De retour sur le terrain médiatique, l’ancien président de l’UEFA Michel Platini s’est distingué récemment par son jugement plutôt épicé sur le PSG et Kylian Mbappé. Présent en zone mixte mercredi soir après la victoire contre Bruges (1-0), le directeur sportif du champion de France Leonardo a vivement réagi aux propos de l’ancien numéro dix des Bleus. Invité sur RTL ce jeudi soir dans l’émission « On refait Michel Platini », Platini a effectué une petite mise au point au sujet du club parisien.

« Vous savez j’étais jaloux de Ferreri, de Zidane, de Mbappé, de Pelé, de Cruyff... Quand vous dites des choses censées vous êtes toujours jaloux de quelqu’un. Je pense que Leonardo même si il parle bien français, ne le parle pas suffisamment bien français pour comprendre ce que j’ai voulu dire. Je n’ai jamais critiqué le PSG, j’aurais pu prendre l’exemple de Manchester City ou de l’OM, ou les fonds sont américains, l’entraîneur est portugais et le directeur sportif espagnol. Je pense que le football a besoin de racines. Il n’y a plus de racines aujourd’hui, c’est celui qui a le plus d’argent qui va gagner. Je trouve formidable ce qu’a fait le PSG ces dernières années. Les équipes qu’ils ont eu ces dernières années, le terrain, le Parc, l’ambiance... C’est bien pour le football français mais ce n’est pas ma conception du foot, » a ainsi commenté l’ancien sélectionneur de l’équipe de France. Suffisant pour apaiser les tensions avec le Paris Saint-Germain ? Affaire à suivre...