Neymar vit-il sa dernière saison au Paris Saint-Germain ? Vu le fatras médiatique de l’été dernier, on a du mal à penser qu’il ne cherchera pas de nouveau à rallier le FC Barcelone à l’issue de la saison. Cependant, comme nous vous l’avons révélé, le directeur sportif parisien Leonardo a lancé l’opération séduction pour prolonger son compatriote, âgé de 27 ans. D’ailleurs, ce dernier semble s’être mis mentalement dans de meilleures dispositions pour affronter la suite de la saison en cours. Dans une interview accordée à France Football qui paraîtra dans le magazine demain, le numéro 10 a livré ce discours : « aujourd’hui, je suis parisien. Je me donne à 100 %. Je vais donner toute ma vie sur le terrain pour que le PSG triomphe. Je n’ai jamais voulu blesser personne, mais j’ai toujours su dans ma tête que si vous n’êtes pas heureux quelque part, il faut partir. »

Neymar justifie donc une nouvelle fois son dernier mercato estival. Mais la donne pourrait-elle avoir changer ? Après un début de saison marqué par une nouvelle blessure, le Brésilien va mieux depuis quelques rencontres, plus collectif, plus tranchant physiquement aussi. Et plus épanoui ? C’est le sens d’une autre de ses réponses. « Pourquoi vouloir partir d’ici ? (Il se marre.) J’ai encore deux ans de contrat, l’équipe continue de progresser. On se doit de rester concentré sur cette saison pour faire les choses bien et gagner le plus de titres possibles. » Cela promet un nouveau feuilleton Neymar pour les mois à venir...