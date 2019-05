Souffrant d’une lésion du ménisque du genou droit, Thiago Silva est éloigné des terrains depuis la défaite du PSG sur la pelouse du LOSC (1-5). Une absence qui fait du mal au club de la capitale, qui a d’ailleurs concédé neuf buts sur ces quatre derniers matchs et n’est désormais plus la meilleure défense de France avec 30 buts encaissés en 34 journées.

D’un point de vue statistique, les hommes de Thomas Tuchel sombrent clairement lorsque leur capitaine n’est pas là, et ce, depuis le début de saison. Alors que le PSG prend un but toutes les 119 minutes quand le Brésilien est sur la pelouse, ce chiffre se réduit de moitié en son absence. En effet, sans Thiago Silva cette saison, le PSG concède un but toutes les 62 minutes. Une donnée inquiétante, d’autant plus que la saison du défenseur de 34 ans pourrait d’ores et déjà être terminée.