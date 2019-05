Si le PSG vit des moments compliqués ces dernières semaines, le club parisien peut se targuer d’enchaîner les bonnes nouvelles en dehors du terrain. Après la signature d’un contrat sponsor maillot XXL avec le groupe hôtelier Accor, le Paris SG renégocie actuellement son contrat avec l’équipementier Nike.

Et selon les informations du Parisien, le champion de France s’apprêterait à dépasser le million de maillots vendus cette saison. Un record pour un club français qui devrait peser de tout son poids dans les négociations avec la marque à virgule. Pour rappel, Nike verse 25 millions d’euros par an au PSG et ce jusqu’en 2022. Ce montant pourrait doubler avec un nouveau bail jusqu’en 2027.

