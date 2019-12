Dans une carrière de footballeur, il existe des rencontres que les principaux acteurs n’oublient jamais. Il faut croire que ce fut le cas entre Unai Emery et Edinson Cavani pendant leur collaboration au PSG. L’ancien manager des Gunners s’est permis de répondre à une déclaration d’Edinson Cavani effectuée dans le média Revista Libero. El Matador expliquait ce qui lui avait apporté le technicien espagnol pendant son passage à Paris. « Il m’a transmis sa rigueur et son perfectionnisme, » confiait ainsi l’attaquant uruguayen.

A la connaissance de ce message, Unai Emery a répondu via son compte Twitter à son ancien buteur. « Qualité humaine et professionnelle. Responsabilité, sacrifice, désir de progresser, discussions constructives, respect et connexion. Un plaisir de travailler avec des gens comme toi Edinson Cavani, qui nous font progresser individuellement et collectivement. » Relégué sur le banc par Mauro Icardi notamment cette saison, Edinson Cavani devrait apprécier...