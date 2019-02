Colin Dagba (20 ans) est l’une des pépites de la formation parisienne à qui Thomas Tuchel donne du temps de jeu cette saison, tout comme Moussa Diaby ou Stanley Nsoki. En effet, avec 4 matches joués cette saison en Ligue 1 (3 titularisations) et une entrée à Old Trafford contre Manchester United, Colin Dagba nourrit de grands espoirs, notamment sur le plan international, lui qui vient de refuser de jouer pour le Bénin comme l’a annoncé L’Equipe. Son agent, Patrick Glanz, explique pourquoi son joueur est resté au PSG et quelles sont ses ambitions futures. Des propos à retrouver dans le quotidien.

« S’entraîner au quotidien avec Thiago Silva ou Neymar, c’est comme apprendre les maths avec un Prix Nobel de mathématiques. Il faut savoir être patient, et lorsqu’un coach comme Thomas Tuchel te donne autant de confiance, il s’agit de bien réfléchir. Combien de joueurs de Ligue 1 aimeraient être au PSG ? Colin, lui, y est. Il est passé de petit remplaçant à bon remplaçant. Et peut-être qu’un jour, il deviendra titulaire », a ainsi déclaré l’agent du titi parisien.