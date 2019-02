Présent en conférence de presse avant la réception des Girondins de Bordeaux samedi (à suivre en direct commenté sur notre live), Thomas Tuchel en a profité pour effectuer un point sur les blessés. L’entraîneur allemand du PSG a livré des nouvelles rassurantes concernant Marco Verratti et Layvin Kurzawa.

« A part Neymar, tous les joueurs sont disponibles. Marco s’est entraîné hier, Layvin aussi. Il n’y a pas de problème. On attend l’entraînement du jour, mais ils sont disponibles pour demain. On doit parler avec le staff médical et les joueurs, j’espère qu’ils peuvent jouer tous les deux, » a commenté Tuchel.