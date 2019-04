Hier soir, Neymar a vécu une soirée difficile, entre la finale de la Coupe de France perdue contre Rennes (2-2, 5-6 aux t.a.b.) et son coup de sang contre un supporter rennais, qu’il a frappé au visage en montant les gradins pour aller chercher sa médaille. Ce dernier, nommé Edouard, assure de son côté ne pas avoir insulté le Brésilien. Dans une vidéo, on l’entend dire à Neymar : « Oh va apprendre à jouer au foot, toi ! »

Contacté par L’Équipe, le supporter du Stade Rennais a assuré ne pas avoir insulté la star du PSG : « Je ne l’ai pas insulté, je lui ai dit qu’ils avaient été nuls, c’est le jeu, en englobant toute l’équipe. Quand les joueurs sont arrivés, Verratti, Buffon, je leur ai lancé "vous êtes nuls, allez Rennes !" » Il a ensuite évoqué, à la sortie du stade, la suite de l’altercation : « Tout de suite la sécurité du PSG est venue me voir pour me dire qu’on allait arranger ça. Là, je suis tout tremblant, j’ai la lèvre ouverte et j’ai saigné du nez. Je devais rentrer en voiture sur Nantes mais je crois que je vais rester dormir sur place. »