Mauro Icardi (26 ans), prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, n’a pas manqué ses six premiers mois au Paris SG, avec 13 réalisations toutes compétitions confondues. De quoi convaincre le club de la capitale de rapidement mettre les 70 M€ sur la table pour le recruter définitivement. Interrogé par TMW en Italie en marge du tirage au sort des 8es de finale de Ligue des Champions, Leonardo a botté en touche.

« J’ai trouvé un joueur très disponible, qui travaille tellement. Il a exactement compris quel était l’objectif et la situation de concurrence au PSG. Mauro s’est mis à disposition et fait ce qu’il sait faire de mieux : marquer. Six mois, en football, c’est une éternité, ce n’est pas encore d’actualité. Aujourd’hui, la situation est très stable et tranquille. Icardi sait ce qui se passe et on avance comme ça. C’est un vrai n° 9, efficace, qui complète parfaitement ses partenaires. Nous l’avons pris parce que nous pensions qu’il pourrait être un acteur majeur », a confié le directeur sportif. Patience donc.