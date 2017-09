C’est l’inconvénient de posséder autant de joueurs originaires de l’autre bout du monde, et qui doivent jouer pour leur sélection nationale quelques heures avant de retourner en club. Unai Emery pourrait bien chambouler son onze de départ, vendredi (20h45), pour le déplacement du Paris Saint-Germain au FC Metz en Ligue 1. L’entraîneur des Rouge-et-Bleu pourrait se passer de ses stars sud-américaines, dont la recrue phare Neymar. Comme le révèle L’Equipe, le leader du championnat devrait faire sans Angel Di Maria, qui s’est blessé à la cuisse lors de la première mi-temps du match de l’Argentine face au Venezuela (1-1) dans la nuit de mardi à mercredi.

Quant à Thiago Silva, victime d’une crampe face à la Colombie (1-1), il pourrait être ménagé dans le but de le préserver pour le déplacement périlleux au Celtic Glasgow mardi soir en Ligue des Champions. Sur le front de l’attaque, Edinson Cavani et donc Neymar pourraient aussi manquer à l’appel, car les deux armes redoutables du PSG sont rentrés tard de leur séjour en Amérique du Sud. Enfin, Javier Pastore et Dani Alves pourraient également être mis au repos. Des absences qui devraient ouvrir une voie royale à Kylian Mbappé, tout à fait opérationnel pour faire ses grands débuts avec le club de la capitale. Pour rappel, Marco Verratti est suspendu après son rouge obtenu face à Saint-Etienne (3-0, le 25 août dernier)