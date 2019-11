Absent près de deux mois pour une blessure à la hanche, Edinson Cavani (32 ans) a retrouvé la compétition face à l’Olympique de Marseille (4-0) et contre Dijon, vendredi soir (2-1). Entré en cours de jeu en Bourgogne, l’Uruguayen n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe. Mais son retour sur les terrains est difficile car il a dû sortir du banc en fin de rencontre. Une situation qu’a du mal à comprendre Luis Fernandez. L’ancien joueur et entraîneur des Rouge et Bleu demande un peu plus de respect à l’égard du meilleur buteur de l’histoire du club (195 buts).

« Celui qui a quand même marqué l’histoire de ce club, à ce poste-là, c’est monsieur Cavani. Et du jour au lendemain... cela fait deux ou trois matchs qu’Icardi vous met deux buts et ça y est, vous avez effacé Cavani ! Vous refaites le même débat que quand il y avait Zlatan, explique Fernandez sur RMC. Cavani, on le mettait à gauche, il n’a rien dit le pauvre. Il a joué, a fait ce qu’on lui a demandé en termes de générosité, d’engagement par rapport à un club et ses supporters. »