L’émission « Comme jamais » a dévoilé le trailer de son nouvel invité. Après avoir reçu l’entraîneur de l’Olympique de Marseille André Villas-Boas mercredi dernier, le programme sera cette fois-ci dédié à Marco Verratti comme l’a annoncé RMC Sport.

Le milieu de Paris Saint-Germain, qu’il a rejoint en juillet 2012 pour 12 millions d’euros en provenance de Pescara, est revenu sur son arrivée dans le club de la capitale. « C’était lors d’un match Italie-France avec les Espoirs. Les joueurs avaient 2-3 ans de plus que moi, je crois que c’était mon premier match. Et je connais cette histoire… l’émir a demandé des informations à Leonardo et à Ancelotti. Je ne pense pas qu’ils me connaissaient beaucoup… », a expliqué le joueur italien.

