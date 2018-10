Vainqueur de la Pologne dans le temps additionnel, grâce à Cristiano Biraghi (0-1), l’Italie s’est offert un espoir d’atteindre les playoffs de l’UEFA Nations League. Elle a surtout décroché un succès qui la fuyait depuis cinq matches (2D, 3N). Titulaire au milieu de terrain lors de cette rencontre, Marco Verratti est venu exprimer sa satisfaction au micro de L’Equipe à l’issue du match. Il en a également profité pour évoquer l’affaire du match présumé truqué face à l’Etoile Rouge de Belgrade. Selon lui, les Parisiens n’ont rien remarqué sur le terrain.

« On n’a pas du tout ressenti ça. On n’a rien senti. Ce sont des choses que l’on peut lire dans le journal. Rien de vrai. On a joué au football, un grand match. Ce n’est pas la première fois que l’on gagne avec cet écart. L’an passé, contre le Celtic, on avait gagné 5-0 et 7-1. Ce sont des problèmes qui ne nous intéressent pas, » a lâché le milieu de terrain du PSG au sortir de la rencontre remportée par la Nazionale face à la Pologne.