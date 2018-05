Tenu en échec par Amiens (2-2) cinq jours après avoir connu pareil fortune contre l’En Avant de Guingamp (2-2), le Paris Saint-Germain a déçu. Au-delà du score, l’attitude des joueurs a été pointée du doigt. Interrogé par beINSports, Marquinhos a maintenu que les Franciliens étaient venus pour faire un résultat : « On a pris ce deuxième but qui nous a compliqué la tâche. Il faut rester humble dans ce genre de match. Il faut rester tranquille. On essaie d’avoir le maximum de respect pour l’adversaire, notre club et nos supporters. Encore une fois, ça passe à côté. »

Il a toutefois affirmé que les internationaux étaient préoccupés par la Coupe du monde qui se déroulera dans un peu plus d’un mois : « On ne va pas être hypocrites et dire qu’on n’y pense pas. Ça se voit sur le terrain que tout le monde y pense. » Une compétition qui perturbe quelque peu l’implication des joueurs parisiens : « Une fois qu’on est champions et qu’on a un très grand objectif devant nous, c’est dur de continuer en étant concentrés à 100%. Mais il nous reste un match important, à titre à jouer mardi contre une équipe qui va donner toute sa vie. Il faudra qu’on mette notre coeur sur le terrain pour gagner ce titre. »