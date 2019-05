Sur la pelouse du stade Raymond-Kopa, le Paris SG s’est imposé 2-1 contre Angers ce samedi, dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1. Mais tout n’a pas été rose puisque Marquinhos a écopé d’un carton rouge en fin de match. Interrogé en zone mixte, le défenseur brésilien est alors revenu sur le sujet, dans des propos relayés par RMC Sport : « pour moi, c’est sévère. Il n’a pas sorti un carton pendant tout le match alors qu’il y a eu beaucoup de tacles des deux équipes. Et à un moment, il sort un carton rouge comme ça. Il y a faute, c’est sûr, j’ai perdu l’espace mais j’essaie de jouer le ballon. Je ne sais pas qui a inventé cette règle (de la double peine, ndlr). »

« Si on tacle et on casse une jambe, on donne carton jaune mais si on accroche un joueur, c’est rouge... J’essaie de jouer le ballon. Avec la VAR, il pouvait mieux analyser et prendre son temps. Il est allé trop vite dans la décision et n’a pas voulu revenir en arrière », a poursuivi le principal concerné, faisant certainement référence à un tacle reçu par un coéquipier lors d’un précédent match.