Quelques jours après sa victoire à Geoffroy-Guichard face à l’AS Saint-Etienne (0-1), le Paris Saint-Germain accueillait Montpellier pour un match en retard de la 17e journée de Ligue 1. Au Parc des Princes, les Parisiens ont enregistré une nouvelle victoire (5-1). Après la rencontre, Julian Draxler et Eric-Maxim Choupo-Moting sont revenus sur ce match au micro de Canal +.

« Je pense que c’est mérité, même le 5-1. La première mi-temps n’était pas facile mais la deuxième, on a eu beaucoup d’occasions », a expliqué l’international allemand, avant de laisser la parole à l’attaquant camerounais, qui a parlé du coup-franc d’Angel Di Maria : « c’était un but incroyable. Franchement, même moi je pensais qu’il était trop loin mais il a vraiment un pied gauche extraordinaire. Et en plus, ce but est extrêmement important car c’est celui du 2-1 et je pense qu’on mérite de gagner. »