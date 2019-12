Numéro 10 de légende avec l’équipe de France et la Juventus, Michel Platini (64 ans) a toujours un regard avisé sur le football d’aujourd’hui. Chez les Bleus, il y a un joueur qui pourrait marquer l’histoire de la sélection comme l’ancien meneur de jeu en son temps : Kylian Mbappé (20 ans). Actuellement au Paris Saint-Germain, le natif de Bondy ne cesse d’impressionner et s’impose déjà comme une référence mondiale malgré son jeune âge. Pour Platini, le champion du Monde 2018 n’a pas beaucoup de défauts et ne peut que progresser avec des grands joueurs à ses côtés. Il estime par ailleurs que le PSG n’a rien à envier aux autres clubs historiques du Vieux continent et espère que l’attaquant restera longtemps dans le championnat de France.

« Il n’a rien à travailler, il est adroit devant le but, c’est un tueur, il a toutes les qualités pour être un bon attaquant. Il va marquer l’histoire du foot, cela ne tient qu’à lui. Mais, comme tout attaquant, il dépendra des numéros 10. Mbappé est dix fois plus fort avec Neymar, juge l’ancien président de l’UEFA dans les colonnes du Figaro. Il n’y a pas de plus grand club que le PSG aujourd’hui. Historiquement, c’est vrai qu’il y a des Real Madrid, des Juventus. Mais les moyens du PSG sont les mêmes que ces grands clubs. Donc Mbappé peut très bien faire toute sa carrière au PSG, qui a mis le football français dans une autre dimension. »