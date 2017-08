Le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain pour 222 millions d’euros a suscité de vives réactions chez les principaux acteurs du foot. Et s’il y a quelqu’un qui connaît bien le marché, de par son expérience et son expertise, c’est Monchi, le célèbre directeur sportif espagnol désormais à l’AS Roma.

« Pour être sincère, le transfert de Neymar m’effraye un peu et crée en moi un malaise. Je ne sais pas jusqu’où le football pour aller et je préfère ne pas penser au fait que nous sommes peut-être en train de créer une bulle économique, qui pourra nous exploser au visage, comme ça a été le cas avec le secteur immobilier. Personnellement je ne suis pas habitué à acheter des tels joueurs et ce sera aux institutions de voir si ce qu’a fait le PSG est légal ou pas. La seule chose que je peux dire c’est que ce spectacle millionnaire est étrange, alors que la plupart de la population mondiale peine actuellement à joindre les deux bouts », a confié le directeur sportif de la Roma en conférence de presse, lui qui travaille actuellement sur la piste Riyad Mahrez, entre autres.