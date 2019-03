Alors que Guy Stéphan, le sélectionneur adjoint de l’équipe de France, avait fait le trajet jusqu’à Old Trafford pour le match aller (2-0 pour le PSG), c’est cette fois-ci au tour du sélectionneur principal, Didier Deschamps, d’assister à la rencontre entre Manchester United et Paris.

Il prendra ainsi place dans les tribunes du Parc des Princes demain soir (match à 21h), où il pourra notamment observer Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe et peut-être Alphonse Areola côté parisien, si ce dernier est titularisé à la place de Buffon. Il pourrait également voir entrer Layvin Kurzawa ou encore les jeunes français Christopher Nkunku, Moussa Diaby et Colin Dagba. Il ne pourra en revanche apercevoir aucun frenchy côté mancunien, puisque Paul Pogba est suspendu et Anthony Martial est blessé.