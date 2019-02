L’entraîneur-adjoint des Bleus, Guy Stéphan, sera présent mardi prochain à Old Trafford, à l’occasion du huitième de finale de la Ligue des champions entre Manchester United et le Paris Saint-Germain (à 21h). Il pourra notamment voir évoluer Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe du côté parisien, Paul Pogba et Anthony Martial chez les Mancuniens.

Le prochain rassemblement des champions du monde est programmé à la mi-mars. L’équipe de France débutera alors les qualifications pour l’Euro 2020 avec un déplacement en Moldavie, le vendredi 22 mars, avant d’accueillir l’Islande au Stade de France, le lundi 25 mars.