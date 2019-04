Le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour la finale de la Coupe du France ce soir après sa victoire contre le FC Nantes (3-0). Le club de la capitale défendra son titre contre le Stade Rennaus et aura l’occasion de remporter une nouvelle fois le trophée. Marco Verratti, Kylian Mbappé et Dani Alves sont les buteurs. Interrogé à l’issue du match, le milieu nanrais Abdoulaye Touré a livré ses impressions à chaud.

« On a un goût amer car dans l’ensemble on les a gênés. Avec ce genre d’équipe, quand tu leur laisses un espace, ça se paye cash. Je ne veux pas trouver d’excuses mais l’arbitre ne nous a pas aidés. Il nous reste le championnat et une dernière ligne droite importante », a ainsi déclaré ce dernier.