Présent en zone mixte après la défaite du FC Nantes contre le Paris Saint-Germain en demi-finale de Coupe de France (0-3), Valentin Rongier avait fait part de son échange avec M. Letexier au sujet de la décision de ce dernier sur une situation litigieuse dans la surface parisienne entre Thiago Silva et Kalifa Coulibaly. « À la mi-temps, il (l’arbitre, ndlr) me dit : "pour moi, Thiago Silva n’a pas l’intention de faire faute." Je lui dis : "mais si c’est pour Paris, vous sifflez ?" Il me dit : "Monsieur Rongier, vous êtes intelligent, vous savez bien que les sanctions n’ont pas les mêmes conséquences." Quand un arbitre te dit ça... », avait lâché le joueur français.

Mais presque 24 heures après ses propos, et alors que le patron des arbitres Pascal Garibian a soutenu l’arbitre du match, le capitaine des Canaris a tenu à apporter quelques précisions à travers un message publié sur son compte Twitter : « ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas du genre à inventer des histoires pour rien. M. Letexier a sans doute mal compris ma question, et a sûrement pensé que je demandais quelle aurait été sa décision si la faute avait été commise par notre attaquant. Mais mes propos et les siens sont ceux ci-dessus, et prêtent à confusion. Je respecte les arbitres, je sais que ce travail est compliqué, comme je l’ai exprimé hier soir en zone mixte. »