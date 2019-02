20 buts et 11 passes décisives en 23 matches pour l’un. 25 buts et 14 passes décisives en 30 apparitions pour l’autre. Depuis le début de saison, Neymar et Kylian Mbappé sont sur un nuage au Paris Saint-Germain. L’international brésilien, blessé depuis quelques semaines, et le champion du Monde français ont déjà enchaîné les bonnes performances avec le club de la capitale. Et ça pourrait continuer la saison prochaine.

Interrogé par Le Parisen au sujet du fair-play financier et de la possibilité de vendre une de ses deux stars cet été pour rentrer dans les clous du FPF, le président du club Nasser Al-Khelaïfi s’est montré très clair pour répondre à la question « pouvez-vous assurer à 100 % que Neymar et Mbappé resteront cet été ? » « Non, ce n’est pas à 100 %, mais à 2000 %. Ils vont rester à Paris. Beaucoup de médias, notamment en France, prétendent qu’on aurait besoin de vendre Neymar ou Kylian. Je veux confirmer que Kylian et Neymar vont rester ici », a-t-il lâché ce vendredi.