Cette semaine, le PSG a frappé un grand coup en Europe en allant s’imposer sur la pelouse de Manchester United (2-0), là où aucun club français n’avait jamais réussi à gagner avant. Et le président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi, est revenu sur ce beau succès de son équipe, qui les place dans une position idéale avant le retour au Parc des princes, le 6 mars prochain (à 21h). « Nous avons passé une soirée fantastique à Manchester, dans un stade historique du football européen, a indiqué le dirigeant qatari, dans un entretien accordé à nos confrères du Dauphiné libéré. Notre coach avec son staff a parfaitement préparé la rencontre, nos joueurs ont joué avec cœur et intelligence et nos fans ont été fantastiques. »

« Vous savez, à Paris comme à Saint-Etienne et dans beaucoup d’autres clubs, c’est pour ressentir cette passion des supporters que nous travaillons autant, a continué Al-Khelaïfi. À la fin de la journée, c’est toujours cela, le but essentiel de chaque club : rendre heureux et fier ceux qui nous aiment. Après, est-ce l’année ou pas, nous verrons bien… Mais nous nous sentons aujourd’hui très performants, nous avons une grande confiance en nous. Et le soutien de nos supporters n’a jamais été aussi fort. »