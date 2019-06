Il n’y a plus vraiment de doute. Leonardo va faire son grand retour au Paris Saint-Germain, pour le plus grand plaisir des supporters du club de la capitale. Cela va toutefois faire une victime, en la personne de l’actuel directeur sportif, Antero Henrique. Ce dernier a senti le vent tourner ces dernières semaines, ce qui ne l’a pas empêché d’être en première ligne sur les dossiers en cours, et notamment celui concernant Matthijs de Ligt, puisque c’est lui qui a déjeuné aujourd’hui avec Mino Raiola, l’agent du défenseur néerlandais.

En parallèle, le PSG a entamé des négociations, via le directeur général délégué Jean-Claude Blanc, avec Henrique pour déterminer les contours financiers de leur séparation, comme le rapporte L’Equipe ce mercredi soir. Le Portugais est lié au PSG avec un CDI et une rémunération à hauteur de 80 000 euros mensuels. De même, certains de ses collaborateurs pourraient être pousser vers la sortie. Une étape obligatoire pour préparer le terrain à Leonardo.

