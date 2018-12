Cette saison, Neymar semble enfin épanoui au Paris Saint-Germain. Et cela se ressent sur les statistiques de la star brésilienne cette saison. L’international auriverde a déjà inscrit onze buts et distillé cinq passes décisives en douze matchs de Ligue 1. Dans une interview accordée au site officiel du PSG, l’ancien joueur du Barça est revenu sur son entente avec les deux autres membres de la MCN, Kylian Mbappé et Edinson Cavani.

« Nous sommes très heureux de nous entendre de mieux en mieux à chaque match. Nous nous connaissons mieux avec le temps. Notre objectif est celui-là, que tout le monde soit heureux, délivrer des passes décisives pour que tout le monde marque, pour que tout le monde termine les matches heureux, même si le plus important au final est de gagner, » a ainsi commenté Neymar.