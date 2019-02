Vainqueur de Montpellier mercredi en match en retard (5-1), le Paris Saint-Germain retrouvait déjà son public ce samedi face à Nîmes dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Et le club de la capitale s’est encore imposé, cette fois-ci sur le score de 3-0. Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé a dépassé la barre des 50 buts en Ligue 1. Après la rencontre, le natif de Bondy a livré ses premières impressions au micro de Canal +.

« On était sur un faux rythme et l’équipe de Nîmes a bien entamé cette rencontre. On a essayé d’augmenter le rythme en deuxième période et on savait qu’ils allaient se fatiguer un peu. On a réussi à creuser l’écart et à prendre le large », a d’abord expliqué l’international français, avant de parler de son entraîneur Thomas Tuchel : « il a su avoir les mots justes envers les joueurs pour qu’ils courent pendant 90 minutes pour lui et les supporters. On fait du bon travail. On est sur un long chemin, c’est une saison, on le fait bien et il faut continuer comme ça. »