S’il enchainait les blessures et se posait de sérieuses questions sur son avenir, Javier Pastore revient en forme. Le milieu de terrain argentin du PSG a été titularisé lors des trois dernières rencontres de l’équipe et s’est montré très à l’aise avec ses partenaires, mercredi dernier à Strasbourg, en Coupe de la Ligue (2-4). Dans une interview accordée au site PSG.fr, El Flaco a confié son bonheur mais aussi les raisons de son retour en forme :

« J’ai récemment joué numéro 10. J’y pends beaucoup de plaisir. Je retrouve le rythme, je m’entends de mieux en mieux avec mes partenaires sur le terrain. Lors du dernier match à Strasbourg, je me suis bien senti. On a beaucoup combiné, su créer des occasions. Je joue à un poste que j’affectionne, toujours proche du ballon et haut sur le terrain. J’espère que mes blessures seront terminées. J’ai eu beaucoup de problèmes avec mes appuis, j’ai changé des choses dans ma vie de tous les jours, aux entrainements et durant les préparations d’avant-matches. J’ai amélioré mes phases de récupération. Pour l’instant, tout va bien. J’espère que ça va durer. »