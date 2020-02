Capitaine mardi soir face au FC Nantes (2-1), Presnel Kimpembe (24 ans) apprécie particulièrement porter le brassard du PSG. Le défenseur central parisien qui a disputé treize matchs en Ligue 1, a évoqué sur le site officiel du champion de France, son plaisir d’être désigné capitaine par Thomas Tuchel. Une occasion qui s’est déjà présentée à plusieurs reprises pour le champion du monde 2018. Et ce dernier ne cache pas sa satisfaction de prendre encore plus de responsabilités au sein du onze francilien.

« Mon statut a évolué aujourd’hui et j’en suis très fier. Après, je garde la tête sur les épaules, mais ça donne beaucoup de responsabilités et j’ai envie de porter ce brassard, même si je sais que le vrai capitaine, c’est Thiago, et ensuite Marquinhos. C’est toujours un honneur de porter ce brassard de capitaine, surtout pour un Parisien comme moi, un titi. C’est un rêve pour tout enfant du club. Ça s’est réalisé à plusieurs reprises et j’en suis très honoré. J’aime aussi partager mon expérience avec les plus jeunes qui montent avec le groupe pro. Je sais ce qu’ils vivent et ce qu’ils endurent. Je sais par quoi ils passent et je les prends un peu sous mon aile. J’essaye d’avancer avec eux. C’est pour ça que lors du premier but de Tanguy face à Reims, je sais la joie qu’il a pu ressentir. J’ai sauté dessus tout de suite sur lui en essayant de partager cette joie avec lui, » a notamment confié le natif de Beaumont-sur-Oise. Pour la réception de l’Olympique Lyonnais dimanche soir au Parc des Princes (match à suivre en direct commenté sur notre live), Thiago Silva devrait cependant récupérer le capitanat.