Le choc entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid a accouché d’une démonstration parisienne mercredi soir (3-0). Une défaite cinglante pour le club madrilène qui débute mal cette nouvelle campagne européenne. Après la rencontre, Casemiro (27 ans) est revenu sur le revers de son équipe.

« La vérité c’est que nous n’avons pas bien joué. Ils ont eu le contrôle du match et on sait très bien que c’est toujours compliqué ici. Ils sont très forts, ils ont de très bons joueurs et on a aucune excuse, a expliqué le milieu de terrain en zone-mixte. On doit continuer à travailler. Il reste beaucoup de temps pour changer ça. »

