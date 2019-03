Cette saison, Kylian Mbappé écrase tout sur son passage. L’attaquant du Paris Saint-Germain a en effet marqué 31 buts et délivré 15 passes décisives toutes compétitions confondues en 35 matches. Alors forcément, certains clubs s’intéressent au natif de Bondy, notamment le Real Madrid. Dernièrement, la presse espagnole expliquait en effet que la Casa Blanca pourrait sortir un chèque de 280 millions d’euros pour essayer de le recruter. Une somme astronomique sur laquelle est revenu Rivaldo. « Pour moi, payer 280 millions pour un joueur, c’est trop. Même Messi, Ronaldo ou Neymar ne valent pas ce prix », a d’abord lâché l’ancien avant-centre brésilien dans une interview accordée Betfair, un site de paris en ligne dont il est l’ambassadeur.

« Le marché est très gonflé et si vous voulez attirer les meilleurs joueurs, vous devez payer beaucoup, mais le montant dont la presse parle à Madrid pour Kylian Mbappé ne devrait pas du tout être une réalité dans le football. Cela ne remet pas en question la valeur de Mbappé en tant que joueur, il est talentueux et n’a que 20 ans. (...) Il n’y a personne qui pourrait justifier un tel investissement, mais c’est la loi du marché actuel. Les grands clubs qui ont un pouvoir financier finissent par payer des sommes astronomiques pour avoir les meilleurs joueurs. C’est le cas du Real qui a perdu en qualité cette saison et doit désormais recruter des footballeurs de classe mondiale pour retrouver son meilleur niveau la saison prochaine », a-t-il conclu.