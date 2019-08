Après Kevin Trapp, un autre gardien du PSG s’apprête à quitter le champion de France en titre. Selon la DH, Rémy Descamps va signer cet après midi à Charleroi en D1 belge.

A 23 ans, et après deux prêts successifs en Ligue 2 à Tours (21 matches) et Clermont (28 matches), le portier français de 23 ans devrait donc quitter définitivement son club formateur. Il pourrait être mis avec un autre gardien français, un certain Nicolas Penneteau, 38 ans.

