Ces derniers jours, le Paris Saint-Germain aurait fait du jeune milieu de terrain portugais Florentino Luis (19 ans) l’une de ses priorités pour le prochain mercato estival. Lié à Benfica jusqu’en 2023, l’international U20 lusitanien est bel et bien au coeur de tractations entre Parisiens et Lisboètes selon Record. Le quotidien portugais révèle en effet que le président de Benfica, Luis Felipe Vieira et Jorge Mendes se sont rendus au Qatar mardi dernier pour rencontrer Nasser Al-Khelaïfi au sujet du joueur.

Le journal ajoute que le PSG aurait bien proposé d’inclure un ou plusieurs éléments (rien ne précise s’il s’agit de jeunes ou de joueurs de l’équipe première) pour tenter de faire baisser le prix. Et dans l’hypothèse où les Aguias ne veulent pas entendre parler de ce scénario, Paris ne serait disposé qu’à payer 50 M€ maximum pour un joueur dont la clause libératoire est fixée à 60 M€.