Depuis le début de la crise du coronavirus, plusieurs clubs ont réduit les salaires de leurs joueurs (et autres employés). D’autres, comme la Juventus, ont obtenu de leurs ouailles de ne pas verser les salaires de ces prochains mois. À Paris, alors que l’ensemble des employés ont été mis au chômage partiel, les négociations se poursuivent toujours entre les dirigeants et les joueurs.

Et visiblement, les salariés attendent un geste de la part des hommes de Thomas Tuchel. « On attend de voir ce qu’ils vont faire même si c’est déjà trop tard. Et sur ce point, on regarde ce qui a été fait par les grands clubs européens avec lesquels on se compare », a déclaré un des salariés du club à L’Equipe. Le message est passé...